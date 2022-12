Família de Pelé passa o Natal no hospital Albert Einstein, em São Paulo

O movimento no quarto do Rei se intensificou na véspera de Natal: a família — filhos e netos — estavam chegando ao longo do dia edit

247- A família de Pelé comemorou o Natal no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A filha Kely Nascimento postou hoje de madrugada uma foto com a família reunida, mas citando a ausência de Pelé na imagem: "Quase todos". Pelé está anestesiado como parte do tratamento paliativo. As informações são do portal UOL.

"Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles", escreveu Kely na legenda da foto postada no Instagram. A imagem foi compartilhada por Flávia Arantes do Nascimento, irmã de Kely.

O movimento no quarto do Rei se intensificou na véspera de Natal: a família — filhos e netos — estavam chegando ao longo do dia, cada um de um canto do Brasil, para passar o Natal com ele.

