Federação Internacional de Atletismo exclui mulheres trans de competições femininas

247 - A World Athletics, federação de atletismo internacional, decidiu excluir mulheres transgênero que passaram pela puberdade masculina de eventos femininos. De acordo com o presidente da entidade, Lord Coe, "ações decisivas foram tomadas para proteger a categoria feminina em nosso esporte".

De acordo com reportagem do site Sky News, em entrevista à imprensa internacional, Coe afirmou que a decisão foi tomada em conjunto pelo conselho da entidade. As novas regras começam a valer a partir de 31 de março.

“A decisão de excluir mulheres transexuais foi tomada após uma consulta com várias partes interessadas, incluindo 40 federações, atletas e treinadores, juntamente com grupos comunitários, incluindo organizações trans, especialistas da ONU, COI e Para Athletics”, disse Lord Coe.

“A questão é espinhosa, já que os esportes tentam encontrar um equilíbrio entre inclusão e garantir que não haja vantagem injusta”, complementou Coe.

