Federação Internacional de Atletismo proíbe mulheres transgênero em competições feminina

De acordo com o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, é necessário "proteger a categoria feminina". Veja a diferença entre os conceitos transgênero e transexual

247 - A World Athletics, a federação internacional de atletismo, proibiu mulheres transgênero de participar em competições femininas. De acordo com o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, a decisão foi baseada "na necessidade primordial de proteger a categoria feminina".

Mulher transgênero nasceu com o sexo masculino, mas se identifica com o sexo feminino; não existe a mudança na fisiologia do corpo.

Mulher transexual é uma pessoa que nasceu homem, porém sofreu intervenções médicas no corpo para se tornar uma mulher.

