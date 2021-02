Felipe Andreoli finaliza Globo Esporte dando “tchau” para Nego Di, do BBB21 (vídeo)

Apresentador, assim como inúmeros famosos, não escondeu sua vontade de ver o comediante gaúcho eliminado nesta terça-feira no paredão do reality show edit

Revista Fórum - O apresentador do Globo Esporte, Felipe Andreoli, encerrou a edição desta terça-feira (16) do programa explicitando sua vontade de ver o humorista Nego Di eliminado do Big Brother Brasil 21.

“Tchau para vocês. Tchau para o Nego Di também”, disparou o apresentador, gerando reações imediatas de internautas nas redes sociais.

Polêmico, Nego Di enfrentará o “paredão” do reality show na noite desta terça-feira ao lado de Fiuk e Sarah.

Felipe Andreoli encerra Globo Esporte mencionando Gil e Nego Di pic.twitter.com/PK6NLNURvL February 16, 2021

