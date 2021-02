Fernando Diniz é demitido do São Paulo, diz TV

Decisão vem após derrota por 2 a 1 para o Atlético Goianiense. O São Paulo ainda não venceu no Brasileirão em 2021, despencando da primeira para a quarta posição na tabela edit

247 - O técnico Fernando Diniz foi demitido pelo São Paulo nesta segunda-feira (01). A equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Atlético Goianiense no último domingo (31) e ainda não venceu em 2021, despencando da primeira para a quarta posição.

A informação foi apurada pelos jornalistas Eduardo Affonso e André Plihal, da ESPN Brasil.

O anúncio oficial deve ser feito ainda hoje, às 15h.

O São Paulo deve terminar a temporada com um técnico interino. As opções são Orlando Ribeiro, do Sub-20, ou Marcos Vizolli, integrante da comissão técnica.

