Fifa anuncia novo Mundial de Clubes com mais de 30 equipes

247 - O Conselho técnico da Fifa (Federação Internacional de Futebol) aprovou nesta terça-feira (14) a divisão de vagas do novo formato do Mundial de Clubes, que, a partir de 2025, terá 32 equipes, sendo seis sul-americanas.

De acordo com as novas regras, a Europa terá 12 representantes. Ásia e África terão quatro representantes cada. Outros quatro sairão de campeonatos organizados pela Concacaf (América do Norte, Central e Caribe). O continente da Oceania terá somente uma equipe.

Somente um país poderá ser a sede do torneio, que neste ano vai ocorrer na Arábia Saudita, entre os dias 12 e 22 de dezembro.

O último campeão mundial foi o Real Madrid, da Espanha, no último sábado (11), em competição disputada no Marrocos.

