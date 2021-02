Fifa determina que Palmeiras use uniforme diferente no Mundial em Doha, no Catar

Por determinação da Fifa, somente a Crefisa, que é o patrocinador master, estará estampada na camisa do Palmeiras no Mundial que será disputado em Doha, no Catar. Confira outras determinações edit

247 - Por determinação da Fifa, somente a Crefisa, que é o patrocinador master, estará estampada na camisa do Palmeiras no mundial que será disputado em Doha, no Catar. De acordo com entidade máximo do futebol, que organiza o evento, os clubes devem seguir uma cartilha específica sobre o uso de marcas nos uniformes.

No Mundial, o nome do patrocinador principal deve ser menor, porque não pode haver conflito comercial com os financiadores da competição. Os nomes dos jogadores serão inseridos acima dos números. A informação foi publicada pelo Globo Esporte.

Os uniformes de treino não poderão carregar patrocínios.

Nesta quinta-feira (04), às 11 horas (de Brasília), Tigres, do México, venceu o Ulsan, da Coreia do Sul, por 2x1 e enfrentará o Palmeiras, na semifinal do Mundial, que está prevista para domingo (7).

A final do torneio está marcada para o dia 11 de fevereiro.

