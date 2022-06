FIFA prepara mudanças para atletas transgêneros

Apoie o 247

ICL

RT - O principal órgão regulador do futebol, a Fifa, já delineou novos regulamentos que tornarão mais fácil para as mulheres transgênero competir no futebol feminino de elite, de acordo com um relatório.

O Mail on Sunday afirma que a estrutura de rascunho remove o limite de testosterona para mulheres transgênero e propõe que os jogadores de futebol também possam competir em seu gênero auto-identificado.

A FIFA chegou a essa decisão após uma revisão interna que começou em 2020. Ao diminuir um limite antigo de cinco nmole/L nos 12 meses anteriores à competição no futebol feminino, recomendará que nenhum limite seja adotado para jogadores transgêneros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto os novos regulamentos ainda estão em fase de consulta, o jornal britânico entende que algumas partes da alta administração da FIFA ainda não estão convencidas de que devem ser publicadas como estão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se implementadas, as medidas representariam uma mudança radical em um momento em que a inclusão de transgêneros é um dos tópicos mais debatidos no esporte, como visto na natação com a ex-estrela universitária da UPenn Lia Thomas e no ciclismo com Emily Bridges.

No ciclismo, a UCI reforçou suas regras esta semana e reduziu os limites de testosterona de cinco para 2,5 nanomoles por litro. Simultaneamente, a contraparte de ciclismo da FIFA dobrou a quantidade de tempo que um atleta trans precisa suprimir para dois anos, o que significa que Bridges não pode competir em eventos de ciclismo de elite até 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A FIFA também está prestes a propor que as mulheres transgêneros não sejam autorizadas a competir nas categorias femininas se conseguirem manter vantagens competitivas como consequência da puberdade masculina.

Mas como isso pode ser determinado ainda não está claro e exigiria um painel independente de especialistas em direito, direitos humanos, medicina e psicologia para avaliar casos individuais.

As novas diretrizes abrangem não apenas atletas transgêneros, mas também jogadores de futebol que têm diferenças no desenvolvimento sexual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo em que especialistas em direitos humanos darão as boas-vindas a um novo conjunto de regras no futebol que ecoará as estabelecidas pelo Comitê Olímpico Internacional no ano passado, onde um limite recomendado de testosterona foi reduzido, cientistas esportivos expressaram preocupação com as possíveis ramificações das novas propostas da FIFA. .

O presidente da Comissão Mundial de Medicina Esportiva do Remo, professor Jurgen Steinacker, alertou que eles são capazes de dissolver a categoria do futebol feminino ao permitir que algumas jogadoras se identifiquem nela.

"Avaliar cada caso individualmente e de forma holística parece bom, mas é difícil ver como o painel independente poderia operar sem critérios", comentou Steinacker.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Do jeito que está, os regulamentos propostos parecem arbitrários. Pede-se aos especialistas que 'se abstenham' de usar limites fixos para testosterona e outros indicadores médicos. Então, eles podem usá-los ou não?"

"Se você tiver permissão para se identificar e sua adequação for determinada por um conjunto de fatores médicos, você pode acabar dissolvendo a categoria feminina", afirmou Steinacker.

Do outro lado do argumento, o professor Roger Pielke Jr., especialista em política esportiva do Colorado, afirmou que os regulamentos da FIFA são um "grande passo à frente para políticas que equilibram justiça e inclusão"

"Isso por três razões: 1) São consistentes com políticas, leis e instrumentos de direitos humanos mais amplos; 2) Respeitam as orientações do IOC Fairness Framework; 3) São provenientes da FIFA, que apesar de nem sempre ter sido líder em governança esportiva, não deixa de ser influente e mostra uma verdadeira liderança aqui", continuou Pielke.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE