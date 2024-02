Filho de Eliza Samudio assina contrato como goleiro do Athletico; veja como está o adolescente atualmente

Apoie o 247

247 - Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio, assinou contrato como goleiro do Athletico-PR nesta quinta-feira (22). A assinatura do contrato foi realizada no dia em que a sua mãe faria 39 anos, se estivesse viva. Bruninho é filho do ex-goleiro Bruno Fernandes e de Eliza Samudio, assassinada em 2010. De acordo com G1, a partir da assinatura do contrato com o Athletico-PR, Bruninho a receberá uma ajuda de custo do time, estudar no próprio Centro de Treinamento e será atendido pelos especialistas do clube. Junto da avó, Sônia Moura, os dois deixaram Campo Grande para viverem o sonho do adolescente em ser goleiro profissional, na capital paranaense.

Relembre - O goleiro Bruno foi condenado a 23 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza. Ele foi para o regime semi-aberto em 2018 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Chegou a jogar bola profissionalmente quando deixou a prisão. Atualmente é comerciante na região dos lagos, norte fluminense.

