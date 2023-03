Filhos de Pelé pedem ao Judiciário que enteada do ex-jogador seja reconhecida como herdeira

Dois filhos do ex-jogador também pediram à Justiça que Gemima Lemos MacMahon, irmã deles e enteada do Rei do Futebol, seja reconhecida como filha socioafetiva dele edit

247 - Dois filhos de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé - Joshua Seixas Arantes do Nascimento e Celeste Seixas Arantes do Nascimento - pediram à Justiça que Gemima Lemos MacMahon, irmã deles e enteada do ex-jogador, seja reconhecida como filha socioafetiva do Rei do Futebol e considerada como herdeira. Eles fizeram o pedido depois de uma petição ao Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos, no litoral de São Paulo, na última segunda-feira (13). Gemima Lemos Macmahon é filha de Assíria e irmã de Joshua e Celeste. Quando Pelé casou-se com Assíria, Gemima tinha oito meses.

O ex-jogador faleceu em 29 de dezembro do ano passado, aos 82 anos, após um período de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele teve complicações de um câncer no cólon e morreu por conta de falência múltipla dos órgãos. Ele deixou seis filhos.

De acordo com o portal G1, no documento, os advogados Pythagoras Lopes de Carvalho Neto e Camila Monzani Gozzi disseram que os todos os demais herdeiros e a viúva reconhecem que Gemima e Edson "desenvolveram, ao longo da vida, relação equiparável à paternidade, atualmente reconhecida pela lei, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva".

Os advogados afirmaram, segundo o artigo 1.593 do Código Civil, o parentesco, natural ou civil, decorre de consanguinidade ou outra origem, dentre elas, o afeto. "Este é o caso de Gemima, que desde que viu sua genitora casar-se com Edson no início dos anos 90, passou a ser por ele também tratada como filha e, por isso, hoje possui legitimidade para ocupar a posição de herdeira neste feito", apontou o documento.

O ex-jogador nasceu em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, Minas Gerais, Brasil.



Pelé começou a jogar futebol ainda jovem e estreou profissionalmente aos 15 anos no Santos FC. Ele rapidamente se estabeleceu como um artilheiro talentoso e prolífico, ajudando o Santos a conquistar inúmeros títulos nacionais e internacionais. Ele também levou o Brasil a três vitórias na Copa do Mundo em 1958, 1962 e 1970.



Pelé é conhecido por suas habilidades impressionantes em campo, incluindo sua capacidade de drible, chute poderoso e capacidade de marcar em quase qualquer lugar do campo. Ele marcou um total de 1.281 gols em 1.363 partidas durante sua carreira, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos do Santos FC e da seleção brasileira.



Depois de se aposentar do futebol em 1977, Pelé se tornou um embaixador do esporte e esteve envolvido em várias causas beneficentes e humanitárias. Ele também recebeu vários prêmios e homenagens, incluindo ser nomeado o Jogador do Século da FIFA em 2000.

