Flamengo acerta retorno de Paquetá e tenta convencer o West Ham

247 - O Flamengo deu um passo importante na tentativa de repatriar Lucas Paquetá ao receber o aval do jogador para um retorno ao Ninho do Urubu. O meia demonstrou interesse direto em vestir novamente a camisa rubro-negra e aguarda agora um entendimento entre os clubes para que a transferência possa avançar.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal inglês The Guardian, que apurou o consentimento do atleta e o estágio ainda preliminar das conversas. Apesar do sinal positivo do jogador, a diretoria do Flamengo trata o tema com cautela, avaliando o custo elevado da operação e a expectativa de forte resistência por parte do West Ham.

Paquetá deixou claro o desejo de que o negócio se concretize e chegou a solicitar que não fosse relacionado para a partida contra o QPR, válida pela FA Cup. Mesmo assim, internamente, o Flamengo entende que a negociação está longe de ser considerada encaminhada, sobretudo pela importância do jogador para o clube inglês.

Aos 28 anos, Lucas Paquetá é titular absoluto do West Ham e peça frequente nas convocações da Seleção Brasileira, fatores que elevam ainda mais seu valor de mercado. Na atual temporada europeia, o meia atuou em 18 partidas da Premier League e em um jogo da Copa da Liga Inglesa, sempre começando entre os titulares. Ele ficou fora de apenas quatro compromissos da equipe londrina.

Além do peso técnico dentro de campo, Paquetá segue valorizado no futebol europeu. Nos últimos meses, o jogador recebeu sondagens de clubes como Manchester City e Aston Villa, ambos integrantes da elite do futebol inglês. Mesmo diante desse cenário, o meia já manifestou publicamente o desejo de voltar ao Flamengo.

Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá foi negociado com o Milan em 2018. Após duas temporadas na Itália, sem o mesmo brilho esperado, transferiu-se para o Lyon, onde se destacou e despertou o interesse da Premier League. Em 2022, o West Ham desembolsou 61,63 milhões de euros — cerca de R$ 309 milhões à época — para contratá-lo, consolidando o brasileiro como uma das principais referências do elenco inglês.