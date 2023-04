Flamengo anuncia a contratação do técnico Jorge Sampaoli

Apoie o 247

247 - O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do técnico Jorge Sampaoli, até o fim de 2024. O treinador deve chegar ao Rio ainda neste fim de semana. Ele está na Espanha, onde treinava o Sevilla.

O esportista é argentino, mas o sucesso começou no Chile, a partir de 2011, quando conquistou a Copa Sul-Americana com a Universidad do Chile. Em 2012, assumiu a seleção chilena e conquistou em 2015 a primeira Copa América da história do país.

Em 2016, teve a primeira chance na Europa, no comando do Sevilla. A passagem foi rápida, e o destino seguinte foi a seleção da Argentina.

Em 2019, no comando do Santos, Sampaoli foi o maior desafiante do Flamengo de Jorge Jesus e terminou o Brasileirão na vice-liderança. O rubo-negro foi campeão naquele ano. Em 2020, o argentino levou o Atlético-MG ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro.

