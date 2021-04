Flamengo anuncia patrocínio do Mercado Livre: "mostra a força do nosso mercado"

"Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo", disse o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sobre a empresa de comércio eletrônico edit

247 - Horas antes de o Flamengo receber o Unión La Calera pela Libertadores nesta terça-feira (27), o clube anunciou seu mais novo patrocinador: o Mercado Livre.

A empresa de comércio eletrônico passará a ter sua logomarca estampada nas costas das camisas de treino e jogo do time. O contrato é válido até dezembro de 2022.

"Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor" disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, por meio de comunicado.

