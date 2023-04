Flamengo bate o martelo e define destino de Vitor Pereira

Apoie o 247

247 - Após uma série de conversas entre a diretoria, o Flamengo decidiu demitir o técnico Vítor Pereira. O anúncio oficial deverá ser feito pelo clube ainda nesta segunda-feira (10). O português não comandará o treino marcado para esta terça-feira no Ninho do Urubu. As informações foram divulgadas pelo jornal carioca O Globo.

Conforme apurado pela reportagem d'O Globo, a direção do clube rubro-negro está apenas aguardando os trâmites que envolvem a comunicação a Vítor Pereira e seus representantes, bem como a entrada com a burocracia no RH para a demissão do treinador e de sua comissão técnica. Com a rescisão, o Flamengo fará o pagamento da multa contratual, no valor de R$ 15 milhões.

Vítor Pereira deixa o clube após um trabalho de apenas três meses, durante os quais disputou cinco títulos e perdeu todos. A equipe rubro-negra participou da Supercopa, Mundial, Recopa, Taça Guanabara e Estadual em 2023. O português assumiu o cargo no início de janeiro, substituindo Dorival Júnior.

