Flamengo demite Filipe Luís após goleada e protestos no Maracanã

247 - O Clube de Regatas do Flamengo anunciou na madrugada desta terça-feira (3) a demissão de Filipe Luís do comando técnico da equipe profissional. A decisão foi tomada horas depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira Esporte Clube, resultado que garantiu a classificação do Rubro-Negro à final do Campeonato Carioca.

Apesar da goleada no Maracanã, a noite foi marcada por protestos de parte da torcida após o apito final. As manifestações ocorreram em meio a um cenário de pressão sobre o trabalho do treinador, que vinha sendo questionado por resultados recentes, incluindo a perda de títulos na temporadaA diretoria comandada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, optou pela mudança no comando técnico mesmo com a vaga assegurada na decisão estadual.

Além de Filipe Luís, deixam o clube o auxiliar-técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares. A saída do trio foi oficializada por meio de nota divulgada pelo Flamengo.

Confira a seguir a nota oficial do Flamengo:"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional."

Balanço da passagem]

Filipe Luís encerra sua trajetória à frente da equipe principal após 101 partidas. Nesse período, o time acumulou 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. O desempenho garantiu conquistas e classificações importantes, mas também foi marcado por oscilações e frustrações em competições decisivas.

A demissão ocorre em um momento estratégico da temporada, às vésperas da final do Campeonato Carioca, o que aumenta a expectativa sobre quem assumirá o comando técnico na reta decisiva do torneioAté o momento, o clube não anunciou o substituto. A diretoria deve se pronunciar nos próximos dias sobre a definição do novo treinador e o planejamento para a sequência da temporada.