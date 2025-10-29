Flamengo enfrenta Racing por vaga na final da Libertadores; confira onde assistir

247 - Racing e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, pela partida decisiva da semifinal da Copa Libertadores da América. O confronto definirá quem avança para a grande final do torneio continental.

De acordo com informações do UOL Esporte, a transmissão ao vivo será realizada pela TV Globo (em sinal aberto), GE TV (no YouTube) e pelo serviço de streaming Paramount+, conforme disponibilidade da plataforma.

O Flamengo chega à Argentina com a vantagem do empate, após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 no Maracanã. Com isso, o time comandado pelo técnico Tite precisa apenas evitar a derrota para garantir presença em mais uma final de Libertadores.

Já o Racing, empurrado por sua torcida, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente. Caso vença por apenas um gol, a decisão será definida nos pênaltis.

A expectativa é de um jogo intenso e equilibrado, com o Flamengo apostando em sua solidez defensiva e em nomes como Arrascaeta e Gabigol, enquanto o Racing tenta reverter o placar com a força de seu ataque.

Interesse pela decisão toma conta de todo o país

Segundo dados do Google Trends, internautas dos estados das regiões Norte e Nordeste foram os que mais se engajaram em buscas sobre o jogo nas horas que antecederam a partida.