Flamengo está virando palanque de Bolsonaro, afirma colunista do Globo

Bolsonaro no camarote e ministros visitando o clube dão o tom do cenário político no rubro-negro, time com maior torcida no Brasil. edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco, do jornal O Globo, se manifestou na rede social sobre a presença de ministros bolsonaristas na sede do clube.

"O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, segue firme no plano de transformar a sede no clube num palanque de bolsonaristas. Nesta semana, abriu as portas da Gávea para mais dois ministros: Ciro Nogueira e Flávia Arruda", escreveu no Twitter.

Jair Bolsonaro também tem ido a jogos do Famengo. No último deles, pela Libertadores, o narrador João Guilherme, da Fox, ignorou a presença do ocupante do Planalto, apesar da insistência do diretor da transmissão de mostrá-lo na tela.

Bolsonaro, que é oficialmente palmeirense, costuma apresenta lives de quinta-feira vestindo camiseta de algum clube de futebol.

Apesar do comportamento populista, a popularida dele segue caindo. Hoje está em torno de 25%.

O índice de intenção de voto nele também é baixo.

Segundo a pesquisa Futura Inligência/Modalmais, divulgada na quarta-feira (25/08), Jair Bolsonaro (sem partido) seria derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno.

O novo levantamento encomendado pelo banco digital Modalmais mostra que, em uma pesquisa espontânea, Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados em um primeiro turno, com 31% da intenção de voto.

Contudo, a rejeição a Bolsonaro continua maior do que a de Lula, apesar de um recuo entre as duas pesquisas. Enquanto 41% dos eleitores disseram que não votariam no atual presidente, 31,6% rejeitam o candidato petista em uma pesquisa espontânea.

No caso da abertura de portas do Flamengo para Bolsonaro, é preciso lembrar que a Havan, de Luciano Hang, virou patrocinadora do clube.