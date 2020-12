Flamengo não renova com goleiro Diego Alves

247 - O goleiro Diego Alves não seguirá vestindo a camisa do Flamengo. O contrato com o clube termina no próximo dia 3. A diretoria do clube decidiu não renovar o vínculo, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, em seu canal no YouTube.

De acordo com o jornalista, o pedido de Diego Alves é um salário mensal de R$ 700 mil por mais dois anos de contrato.

O impasse já vinha acontecendo nos últimos meses, porém aumentou devido às eliminações precoces do Flamengo na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.

Sem a receita prevista no início do ano, o time carioca se vê impossibilitado de fazer novos grandes investimentos.

O conhecimento liberta. Saiba mais