Flamengo pode confirmar título brasileiro na próxima rodada

247 - O Flamengo entrou de vez na reta final do Campeonato Brasileiro com a possibilidade real de conquistar o título já na próxima rodada. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia.

Depois de vencer o Red Bull Bragantino no sábado (22), o Rubro-Negro chegou aos 74 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o Palmeiras, atual vice-líder, que empatou com o Fluminense. O cenário deixa o time carioca em posição privilegiada para levantar a taça do Brasileirão 2025.

Na terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para sair campeão da casa do Galo, o clube precisa vencer o confronto e torcer por uma derrota do Palmeiras, que joga no mesmo dia e horário contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Se essa combinação se confirmar, o Flamengo chegaria aos 77 pontos, enquanto o Palmeiras permaneceria com 70, deixando apenas duas rodadas e seis pontos em disputa — o que matematicamente garantiria o título antecipado ao time rubro-negro.

Além da chance de confirmar o Brasileirão, o momento pode se tornar histórico para a torcida. O clube também disputa a final da Copa Libertadores no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), contra o próprio Palmeiras, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. A decisão é em jogo único, e um eventual triunfo poderia resultar em dois títulos importantes em apenas uma semana.

Com um calendário decisivo e a vantagem na tabela, o Flamengo chega ao confronto em Belo Horizonte com a chance de transformar a terça-feira em um marco da temporada. O Palmeiras, por sua vez, precisa somar pontos para manter viva a disputa e impedir a festa antecipada do rival.