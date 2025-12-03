Flamengo pode confirmar título do Brasileirão hoje e superar novamente o Palmeiras

247 - O Flamengo mal teve tempo de celebrar o título da CONMEBOL Libertadores e já volta a campo com a possibilidade de conquistar mais um troféu importante em 2025. O Rubro-Negro pode confirmar o título do Campeonato Brasileiro já nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Ceará no Maracanã, que deve estar completamente lotado para a provável festa rubro-negra.

Com duas rodadas restantes e seis pontos em disputa, somente Flamengo e Palmeiras ainda têm chances matemáticas de levantar a taça. O empate do Cruzeiro por 1 a 1 justamente contra o Ceará eliminou a equipe mineira da disputa: mesmo que a Raposa alcance os 75 pontos atuais do líder, perderia no critério de desempate por ter menos vitórias e saldo inferior.A campanha sólida do time comandado por Filipe Luís deixa o cenário amplamente favorável para uma nova conquista. No mesmo horário de Flamengo x Ceará, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, em duelo atrasado da 34ª rodada. A combinação desses dois resultados pode definir o campeão de forma antecipada — inclusive com a possibilidade de o Flamengo ser campeão mesmo em caso de derrota.

Cenários para o título já nesta quarta:

Se o Flamengo vencer o Ceará:

O Flamengo é campeão independentemente do resultado de Palmeiras x Atlético-MG.Se o

Flamengo empatar:

É campeão se o Palmeiras empatar ou perder para o Atlético-MG.

Se o Palmeiras vencer, a disputa vai para a última rodada

.Se o Flamengo perder:

Ainda pode ser campeão se o Palmeiras empatar ou perder.

Com vitória do Palmeiras, definição fica para a 38ª rodada.Mesmo que o troféu não venha nesta quarta, o Flamengo permanece com larga vantagem. O time só perde o título caso seja derrotado nos dois jogos restantes e o Palmeiras vença todas as suas partidas, chegando a 76 pontos. Se o Rubro-Negro somar ao menos um ponto nos dois últimos compromissos, o Verdão não terá como ultrapassá-lo.

Além disso, o departamento médico trabalha para recuperar o atacante Pedro — destaque do time na temporada. A apuração da ESPN revelou que o clube vê chance “pequena” de contar com o jogador na estreia do Intercontinental, mas monitora sua evolução diária.No Maracanã, porém, a expectativa é que o Flamengo entre com força máxima disponível para tentar transformar uma grande temporada em uma temporada histórica. A torcida, por sua vez, já se prepara para mais uma noite decisiva e potencialmente para mais uma grande celebração.