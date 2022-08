Flamenguista é reconhecido pela Mancha Verde e é espancado na arquibancada (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um torcedor do Flamengo, que estava infiltrado no área destinada à torcida organizada do Palmeiras, Mancha Verde, foi espancado, na tarde deste domingo (21), no Allianz Parque. As informações são do portal JC.

O setor é conhecido pela sua forte padronização de uniformes, onde todos usam branco. O rubro-negro estava com uma jaqueta preta, o que já levantou suspeitas. A cor é a mesma do Corinthians, maior rival do Palmeiras.

Ao questionarem o flamenguista, os palmeirenses viram que ele estava com uma camisa do Flamengo por baixo. Foi suficiente para o linchamento, que já circula nas redes sociais.

O homem, que chorava muito, teve sua roupa rasgada, além de receber uma série de socos no rosto. Nenhum torcedor foi preso até o momento.

Um torcedor do Flamengo, que estava na área destinada à torcida organizada do Palmeiras, Mancha Verde, foi espancado, na tarde deste domingo (21), no Allianz Parque. Nenhum torcedor foi preso até o momento. pic.twitter.com/s7r6gn5eet





