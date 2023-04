Fluminense e Flamengo decidem final do Campeonato Carioca no Maracanã

Apoie o 247

ICL

247 — Neste domingo (9), às 18h, Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã pela final do Campeonato Carioca. O Flamengo tem vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 0. O Fluminense precisa vencer por três gols de diferença ou por dois para levar a disputa para os pênaltis.

Os dois times tiveram jogos pela Libertadores ao longo da semana, com o Flamengo sendo derrotado pelo Aucas e o Fluminense batendo o Sporting Cristal.

O técnico Fernando Diniz pode promover a reestreia de Marcelo no Maracanã no time do Fluminense. No Flamengo, o atacante Bruno Henrique volta a ser relacionado após 10 meses, mas o time deve ter o desfalque de Vidal, que está lesionado.

Botafogo x Audax

Além disso, neste domingo, Botafogo e Audax disputam a final da Taça Rio, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e levanta a taça mesmo com um empate, garantindo a vaga na Copa do Brasil de 2024.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.