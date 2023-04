Futebol feminino: Brasil bate Alemanha em último teste antes da Copa

Apoie o 247

Agência Brasil - O Brasil deixou uma ótima impressão em sua última partida oficial antes da disputa da Copa do Mundo de futebol feminino, pois derrotou a Alemanha por 2 a 1, na tarde desta terça-feira (11) diante de 32.587 mil torcedores no Estádio Max Morlock, em Nuremberg (Alemanha), em partida amistosa.

O triunfo sobre a equipe que ocupa a segunda posição do ranking de seleções da Fifa, e que ficou com o vice-campeonato da Eurocopa feminina, vem após a derrota nos pênaltis para a Inglaterra, após empate em 1 a 1 com a Inglaterra, na disputa da primeira edição da Finalíssima feminina (confronto entre as campeãs sul-americana e europeia).

“Penso que esta foi uma das nossas melhores partidas. Cito também a partida contra a Austrália, disputada há muito tempo. Mas a partida de hoje foi muito boa, assim como parte da partida contra a Inglaterra. Tivemos mais minutos nos quais nos saímos muito bem, tanto na defesa como no ataque, em especial no ataque. E jogamos contra as duas melhores equipes da Europa. Então, não tivemos apenas a performance, mas também a vitória”, avaliou a técnica sueca Pia Sundhage em entrevista coletiva após o jogo.

Mesmo na condição de visitante, a seleção brasileira mostrou coragem para adiantar suas linhas e pressionar a saída de bola das alemãs. E esta postura surtiu efeito logo aos 10 minutos, quando Rafaelle lançou a bola na área, onde Gabi Nunes dominou na coxa e girou em direção ao gol, antes de a goleira Ann-Katrin Berger defender parcialmente. A bola sobrou então para Tamires, que, dentro da área, teve apenas o trabalho de chutar de direita para abrir o marcador.

A partir daí a seleção brasileira adotou uma postura mais precavida, oferecendo mais espaços para a Alemanha trabalhar. Porém, a equipe europeia não conseguia furar a boa marcação imposta pela equipe comandada por Pia Sundhage.

E ainda antes do intervalo a equipe canarinho ampliou o marcador, mas em jogada ensaiada de bola parada. Aos 37 minutos Ary Borges cobrou escanteio curto para Kerolin, que devolveu para a camisa 17, que cruzou tão fechado na direção do gol que acabou marcando.

Após o intervalo, a equipe brasileira mostrou maturidade para administrar a pressão da Alemanha e manter a vantagem até os minutos finais, quando a equipe da casa descontou com Jule Brand, já nos acréscimos.

Com este resultado, no dia em que se chega à marca de 100 dias para o pontapé do Mundial, a seleção ganha confiança para a busca do título inédito.

A Copa do Mundo de futebol feminino será disputada na Austrália e na Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto. O Brasil está no Grupo F da competição. A seleção canarinho estreia no dia 24 de julho em Adelaide (Austrália) contra o Panamá. Depois a equipe brasileira medirá forças com a França, no dia 29 em Brisbane (Austrália). O último confronto da equipe comandada por Pia Sundhage na fase inicial será em 2 de agosto, diante da Jamaica, em Melbourne (Austrália).

