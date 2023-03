Gabriel Leone será Ayrton Senna em série da Netflix sobre o astro da Fórmula 1

A obra teve participação da família do piloto tricampeão mundial edit

247 - O ator Gabriel Leone, 29 anos, vai interpretar Ayrton Senna da Silva em 'Senna', minissérie da Netflix que vai mostrar pela primeira vez a carreira do esportista, considerado o melhor piloto de Fórmula 1 da história do Brasil. Senna faria 63 anos nesta terça-feira (21). A obra teve participação da família do piloto tricampeão mundial. A direção é de Vicente Amorim e Julia Rezende.

"É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo", afirma Leone, segundo a coluna Quem.

"Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então", acrescentou.

