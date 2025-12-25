Galvão Bueno é internado em Londrina após mal-estar na noite de Natal

247 - O narrador e apresentador Galvão Bueno, de 75 anos, foi internado na Santa Casa de Londrina após passar mal na noite de Natal. Ele estava na cidade paranaense, onde possui residência, quando apresentou o desconforto que levou à ida ao hospital. Desde então, permanece em observação médica e realiza uma série de exames. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a família do narrador, o estado de saúde não é considerado grave. Ainda assim, os médicos optaram pela internação como medida de cautela, levando em conta o histórico recente de problemas respiratórios.

Segundo os familiares, a decisão médica está relacionada a um quadro de pneumonia enfrentado por Galvão no mês passado. Em novembro, ele ficou internado por cerca de uma semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. Após receber alta, o narrador chegou a se manifestar publicamente nas redes sociais.

Na ocasião, Galvão agradeceu o apoio recebido e tranquilizou o público com uma breve mensagem: "Estou firme, estou inteiro".