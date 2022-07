Galvão Bueno manda recado após Casagrande anunciar saída da Globo (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - O comentarista Galvão Bueno mandou um recado a Walter Casagrande após o ex-atleta anunciar sua saída da Globo, onde trabalhou por 25 anos. Por meio de seu Twitter, Bueno se declarou ao amigo e lembrou momentos marcantes dos dois na emissora global.

“Casão, eu quero te dizer que lembrei bem de sua estreia na Globo, de lá para cá foram seis Copas do Mundo, Olimpíadas, o pentacampeonato… alegrias, tristezas, desentendimentos, tudo o que faz que duas pessoas tem o prazer de trabalhar juntos”, disse ele.





“Quero que você esteja bem, esteja feliz e esteja pronto para encarar um novo caminho que será de muito sucesso. E quem sabe a gente não se tromba nesse caminho?”, completou Bueno. O narrador também vai deixar a Globo, mas apenas após a Copa do Mundo, em dezembro.

Casagrande anunciou sua saída da Globo nessa quarta-feira (6/7), e alegou que a decisão aconteceu em “comum acordo” e foi “um alívio para os dois lados”.

“Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados”, explicou.

