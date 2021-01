Gaules foi o segundo streamer mais assistido do mundo em 2020

247 - O streamer Alexandre Borba, que usa o nome de usuário Gaules, apareceu constantemente entre os streamers mais assistidos a cada mês no ano de 2020.

No final do ano, ele conseguiu se consolidar como o segundo mais assistido do mundo, com um total de 128 milhões de horas assistidas de acordo com o The Esports Observer.

Pela primeira vez na história, um canal brasileiro foi o segundo mais visto no mundo. O Brasil tem crescido na comunidade streamer e Gaules desde, pelo menos, 2019 já aparecia entre os cinco maiores do planeta.

Nas redes sociais, o streamer disse: “Um ano pra entrar pra nossa história! Pela primeira vez um canal brasileiro está no Top 2 de um ano inteiro! Obrigado Tribo”.

Entre os 20 streamers com mais visualizações no ano ainda, Alanzoka é o único brasileiro que aparece na lista, figurando na 19ª colocação, com 42 milhões de horas assistidas.

