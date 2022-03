'Genocídio esportivo' está sendo travado contra atletas russos, diz sindicato do país

Apoie o 247

RT - A União Russa de Atletas lançou um ataque contundente às sanções impostas pelas federações globais contra concorrentes russos e bielorrussos, chamando-as de "genocídio esportivo".

O Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou na segunda-feira que os atletas russos e bielorrussos sejam banidos das competições internacionais em todos os esportes, ou se não atuarem como neutros sem o hino nacional ou a bandeira de seu país.

Desde então, várias federações esportivas internacionais seguiram o chamado do COI, impondo suspensões e sanções gerais a equipes e atletas russos à luz da campanha militar na Ucrânia.

Respondendo aos desdobramentos, a União Russa de Atletas disse em um comunicado compartilhado no site do Comitê Olímpico Russo (ROC) que "não pode e não ficará longe da situação associada a sanções irracionais, inadequadas e discriminatórias que as autoridades esportivas internacionais estão agora aplicando-se a todos os atletas russos e bielorrussos, sem exceção".

“Nossa organização une atletas olímpicos de diferentes épocas e gerações, de diferentes nacionalidades e origens” , dizia o comunicado.

“Muitos deles eram contemporâneos de crises políticas globais, conflitos militares e diligências políticas. Mas sempre e em todos os lugares, enquanto aderindo e valorizando as tradições e valores olímpicos, o espírito olímpico e o poder unificador do esporte, eles defenderam a paz, a igualdade e a consolidação da comunidade olímpica.

“Os bombardeios e limpeza étnica na Iugoslávia, operações militares no Iraque, Afeganistão, genocídio na África, Ásia, América Latina. Tudo isso aconteceu há pouco tempo. Os países da OTAN desempenharam o papel de governantes dos destinos em quase todos os lugares, causando a morte de milhares de pessoas, incluindo civis inocentes.

“Mas não nos lembramos do movimento olímpico internacional ou de nenhum atleta russo tomando a iniciativa de banir seus colegas desses países que estavam diretamente envolvidos em operações militares nos territórios de outros estados por um pretexto ou outro”, acrescentou o comunicado.

O sindicato disse ter a impressão de que o movimento olímpico moderno visava ser um embaixador da “paz e boa vontade”, mas que as sanções impostas a atletas russos e bielorrussos nos últimos dias eram uma violação de seus direitos de competir. .

“Diante de nossos olhos, uma trágica destruição da família olímpica, da qual sempre nos orgulhamos de fazer parte, está ocorrendo para agradar às demandas políticas e à influência externa tendenciosa” , acrescentou.

“Somos fortemente contra o genocídio esportivo dos atletas russos e bielorrussos. Apelamos a todas as pessoas e organizações responsáveis ​​e envolvidas. Reconsidere suas últimas decisões!

“Do ponto de vista histórico, eles são desastrosos para a comunidade olímpica. E deixam claro de forma inequívoca que nenhum atleta hoje pode confiar na proteção e, mais ainda, na garantia de seus direitos.

“Se no presente somos incapazes de manter a unidade e o entendimento mútuo, em um futuro próximo as consequências mais negativas desse confronto nos esperam”, concluiu o comunicado.

A mensagem ecoa declarações semelhantes de autoridades e atletas esportivos russos.

A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Russo anunciou na terça-feira que estava boicotando uma reunião organizada pelo COI, citando o que chamou de "discriminação étnica" imposta contra atletas russos e bielorrussos.

