Gilmar Mendes chega ao velório de Pelé em Santos: "maior símbolo e embaixador do Brasil" (vídeo)

Mendes é torcedor do Santos e lembrou de histórias com o Rei do Futebol edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes chegou na manhã desta segunda-feira (2) ao velório de Pelé, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo.

"Como disse o Obama, era a última lenda viva. E agora a gente viu o tamanho da lenda. E o que ele representa, o maior símbolo do Brasil, o maior embaixador do Brasil. É importante que isso seja reconhecido. Fernando Henrique já disse que o Pelé marca o Brasil na modernidade”, declarou Gilmar Mendes.

Mendes é torcedor do Santos e lembrou de histórias com o Rei do Futebol. "Tenho boas recordações. Lembro que depois do 7 a 1, em 2014, no Mineirão, ele me ligou e falou: ‘ministro, o que aconteceu? Me explica, o senhor que entende de futebol’. Fazendo piada. E eu respondi: ‘Não sei, rei. Mas eu me lembro, como santista, que o Santos de Pelé perdeu para o Cruzeiro de 6 a 2, também no Mineirão. E ele disse: ‘já tinha esquecido disso'”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.