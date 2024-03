Gleisi condena contratação de Cuca pelo Athletico: "estarrecedor"

Presidente do PT citou que o treinador "estuprou uma criança de 13 anos" e "nunca pagou por isso". No início do ano, a Justiça da Suíça anulou a condenação de Cuca por estupro edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) condenou a intenção do Athletico de contratar o técnico Cuca para comandar o time. Segundo o ge, "as negociações já tinham avançado e nas últimas horas o martelo foi batido: Cuca é o novo técnico do Athletico".

"O treinador era o nome favorito do presidente Mario Celso Petraglia desde o ano passado para comandar o time no ano do centenário. O clube deve confirmar já nas próximas horas o contrato de um ano com Cuca", diz a reportagem.

continua após o anúncio

Gleisi se mostrou indignada porque consta na trajetória de Cuca uma condenação, na Suíça, pelos crimes de coação e ato sexual com menor, ocorridos em 1987, durante uma excursão do Grêmio pela Europa. No entanto, no início do ano, a Justiça da Suíça anulou a sentença e indenizou o brasileiro em cerca de R$ 50 mil. Reportagem também do ge assinala que "a decisão do Tribunal – que não entrou no mérito da questão, portanto não inocentou Cuca – concordou com o argumento apresentado pela defesa do ex-jogador. Ela defendia a anulação alegando que o julgamento de 1989 se deu à revelia, sem que o réu estivesse presente e sem que seus advogados pudessem defendê-lo".

"É estarrecedor, na semana da mulher, saber que o Athletico Paranaense irá contratar Cuca, o homem que estuprou uma criança de 13 anos e que nunca pagou por isso. A condenação não difere em nada dos casos de Robinho e Daniel Alves, o crime é igualmente grave e chocante: a justiça da Suíça confirmou que havia sêmen do agressor no corpo da vítima! Uma pessoa como Cuca deve pagar por seu crime e jamais ocupar cargos de liderança, como o de treinador de futebol, que serve de inspiração e referência para tantas crianças. Teremos um longo caminho pela frente até que os homens também estejam comprometidos com o enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos à luta! No dia 8 de março ocuparemos as ruas!", publicou Gleisi no X, antigo Twitter.

continua após o anúncio

É estarrecedor, na semana da mulher, saber que o Athletico Paranaense irá contratar Cuca, o homem que estuprou uma criança de 13 anos e que nunca pagou por isso.



A condenação não difere em nada dos casos de Robinho e Daniel Alves, o crime é igualmente grave e chocante: a justiça… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 4, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: