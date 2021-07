Globo é processada por assédio de Cereto a ex-colega, diz site

Raquel Martins Ribeiro, Metrópoles - A TV Globo responde na Justiça do Trabalho a um processo movido por uma ex-funcionária que acusa a emissora de ser conivente com um caso assédio moral. De acordo com o Notícias da TV, do UOL, o abuso teria sido praticado por Carlos Cereto, jornalista que saiu do canal esportivo do grupo Globo nesta quinta-feira (1/7), após 20 anos de casa.

No processo, a mulher afirma que Cereto a fazia “dar voltinhas” na redação para mostrar seu corpo. Nos autos, a funcionária relata ainda diversos outros fatos, como a chamar de “delícia”, enquanto beijava sua mão, e, em outra situação, de xingá-la de “incompetente, desqualificada e despreparada”.

