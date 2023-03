Globo se irrita com atitude de Galvão e faz retaliação contra narrador

Apoie o 247

247 - Galvão Bueno parece estar vivendo uma crise na relação recém-aberta com a Globo. O veterano, que garantiu um contrato fixo com emissora por longos 41 anos, revelou que a emissora carioca não gostou nada de que o canal dele no YouTube fechasse contrato com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para transmitir o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos no próximo sábado (25) e até fez retaliação.

Em entrevista para o Flow nesta quinta-feira (23), o narrador foi questionado a respeito de ter conseguido fechar contrato com a CBF para transmitir a partida da seleção, primeira após a Copa do Mundo de 2022. "Eu não imaginava que a estreia do canal fosse com um jogo da seleção. Tive proposta pra fazer final de Campeonato Paulista, pra fazer Libertadores, convite pra estar no Mundial de Clubes com o Cazé", garantiu ele, de acordo com o portal Na Telinha.

