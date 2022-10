Goleiro Sidão será indenizado pela Globo por ter sido eleito o 'craque do jogo' após cometer erros

Apoie o 247

ICL

247 - A Globo terá que pagar R$ 30 mil ao goleiro Sidão, ex-Vasco e atualmente no Atlético Catarinense, após ele ter recebido um prêmio como deboche de torcedores. A informação foi publicada nesta terça-feira (18) pelo portal Jota.

O goleiro cometeu erros em uma partida contra o Santos em 2019, quando o Vasco perdeu por 3 a 0. De forma irônica, o jogador foi eleito o "Craque do Jogo", premiação da Globo para os destaques das partidas transmitidas.

De acordo com o juiz Antonio Conehero Junior, da 31ª Vara do Foro Central Cível de São Paulo, a emissora poderia apenas ter comunicado o resultado da enquete com os internautas. "Estaria cumprindo seu dever de informar. Mas a ré foi além, e fez a entrega do troféu, incorrendo em evidente exercício abusivo de direito, sendo despropositado sustentar que o autor [Sidão] que estava trabalhando, e não se divertindo com amigos em partida de futebol deveria receber o fato com bom humor", afirmou na sentença.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.