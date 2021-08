Governo Doria anuncia etapa da Fórmula-1 em São Paulo para novembro com 100% de público

De acordo com o governador de São Paulo, o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, de 5 a 7 de novembro, será no autódromo de Interlagos, na capital paulista, com 100% de público edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, anunciaram nesta segunda-feira (16), que o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, de 5 a 7 de novembro, será no autódromo de Interlagos, na cidade, com 100% de público. A informação foi concedida em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

"Aos torcedores e apaixonados pela Fórmula 1, será obrigatório o uso de máscara, a temperatura será medida de todas as pessoas, o uso de álcool em gel será facultado todos os setores do autódromo e outras medidas poderão ser adotadas para o sucesso deste evento", disse Doria.

De acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, "todos os ambientes de acesso serão controlados e, mais do que isso, teremos a vacinação". "O ritmo está célere e teremos grande parte do público vacinado com a segunda dose. Fora que os espaços terão álcool em gel, a obrigação do uso da máscara, aferição de temperatura e outras estratégias estão sendo adotadas, como exigência de vacina e testagem 48 horas antes do acesso", afirmou.

PUBLICIDADE

A Fórmula 1 tem uma audiência mundial de meio bilhão de espectadores (pré-pandemia), disse o governo paulista. Entre os maiores consumidores de Fórmula 1 no mundo estão Brasil, Alemanha, Itália, Reino Unido e Holanda.

"É o evento mais aguardado do ano, a única cidade da América do Sul", afirmou o Secretário de Turismo e Viagens, Vinícius Lummertz. "A vitória de São Paulo é importante à medida em que consolida Interlagos, pois nos dá uma grande visibilidade, com estimativa de R$ 1,6 bilhão de mídia para São Paulo", disse.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE