Grávida de ex-craque do Corinthians denuncia que foi obrigada a ingerir abortivos

247 - A influenciadora digital Juliana Merhy, grávida de sete meses, esteve na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-zagueiro Gil, que teve passagem recente pelo Corinthians. Ela afirma que os fatos estão relacionados à gestação do filho que espera do ex-jogador. As informações foram divulgadas inicialmente pela CNN Brasil.

Juliana, que também é rainha de bateria da escola de samba União da Ilha, está à espera de um menino, fruto do relacionamento com Gil. Segundo o relato apresentado à polícia, os episódios teriam ocorrido após ela informar o ex-atleta sobre a gravidez, em agosto de 2025.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Extra, Gil “teria reagido de forma negligente” ao saber da paternidade e teria exigido que Juliana interrompesse a gestação. Ainda segundo o depoimento, a influenciadora afirmou que o ex-jogador a “teria pressionado a ingerir medicamentos abortivos ou a procurar uma clínica especializada para o procedimento”.

A assessoria de imprensa de Gil se manifestou por meio de nota oficial, negando as acusações. No comunicado, a defesa do ex-jogador afirma: "Por meio de sua assessoria jurídica, Carlos Gilberto vem a público esclarecer que não são verdadeiros os fatos que lhe vêm sendo atribuídos."

A nota destaca ainda que o atleta optou por não rebater publicamente as acusações até o momento por se tratarem de “informações inverídicas e de questões de cunho estritamente pessoal”, especialmente por envolverem direitos de uma criança. "Tema que deve ser conduzido sob segredo de justiça, conforme determina o ECA, visando a preservação da intimidade", diz outro trecho do posicionamento.

A defesa ressalta também que o ex-jogador ainda não teve oportunidade de se manifestar formalmente nos autos. "Contudo, apresentará sua defesa de forma integral nos meios adequados, com a juntada de provas e registros perante as autoridades competentes, no tempo e na forma legalmente cabíveis", afirma a nota.

No comunicado, os advogados reforçam que o boletim de ocorrência representa apenas um registro inicial. "Trata-se de relato unilateral, não representando conclusão oficial acerca dos fatos, cuja apuração depende do contraditório, da ampla defesa e da regular produção de provas", acrescenta a assessoria, informando ainda que medidas judiciais serão adotadas nas esferas cível e criminal.

Por fim, a defesa afirma que não irá contribuir para a exposição do caso. "Em respeito à preservação da vida privada e, sobretudo, ao melhor interesse da criança, não se contribuirá para a espetacularização do tema", conclui a nota.

Recentemente, Juliana respondeu a perguntas de seguidores nas redes sociais e relatou que conheceu Gil em 2017, mas que os dois ficaram sem contato entre 2019 e 2025. Segundo ela, o reencontro ocorreu em janeiro do ano passado, quando o jogador teria afirmado estar solteiro.