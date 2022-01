Grupo de Mídia da China abre canal 8K para Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG) começará a transmissão em um canal de qualidade 8K e lança também o projeto de “Mil telas em cem cidades”. O objetivo é cumprir o lema das Olimpíadas de Inverno 2022 de altas tecnologias e realizar a transmissão em 8K.

O CEO dos Serviços de Transmissão Olímpica (OBS), Yiannis Exarchos, parabenizou o lançamento do canal CCTV-8K, valorizando a parceria com o CMG na utilização da tecnologia 8K para apresentar a emoção dos esportes. “A transmissão desta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno será encantadora”, destacou ele.

O secretário-geral da UIT, Zhao Houlin enviou uma carta de congratulações, dizendo que a estreia deste serviço propiciará novas oportunidades para o desenvolvimento socioeconômico e proporcionará uma experiência visual fantástica para as pessoas desfrutarem.

PUBLICIDADE

Com a colaboração dos governos locais e das quatro principais operadoras de telecomunicação, o CMG vai promover a entrada do canal 8K nas redes domésticas de TV e implementar as mil telas em centenas de cidades.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e diretor do Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado, Xu Lin, e o vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do PCCh e presidente do CMG, Shen Haixiong, participaram da cerimônia de lançamento.

PUBLICIDADE

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Diego Goularte

PUBLICIDADE