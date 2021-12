Hamilton é condecorado como Cavaleiro da Rainha por Príncipe Charles

Após perder o título mundial da Fórmula 1 no último domingo, piloto inglês recebeu a honraria no Castelo de Windsor, na Inglaterra edit

Por Raphael Costa, Metrópoles - Dias após perder o título da Fórmula 1 para Max Verstappen, Lewis Hamilton recebeu a mais alta honraria da coroa britânica. Nesta quarta-feira (15/12), o piloto da Mercedes recebeu o título de cavaleiro. A cerimônia contou com a presença do Príncipe Charles, que condecorou o heptacampeão.

A mãe de Hamilton, Carmen Larbalestier, também esteve na cerimônia. O irmão do piloto, Nicolas Hamilton, compartilhou uma foto do momento da condecoração nas redes sociais e brincou com a situação. Na legenda, Nicolas parabeniza Lewis, diz que o irmão é motivo de orgulho para ele, mas que não beijará os pés do piloto.

