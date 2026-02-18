Hamilton manifesta apoio a Vini Jr após denúncia de racismo na Champions League

247 - O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, manifestou apoio público ao atacante Vinícius Júnior nesta quarta-feira (18), um dia após o jogador denunciar ter sido vítima de racismo durante partida da UEFA Champions League.

O caso ocorreu na terça-feira (17), no Estádio da Luz, em Lisboa, durante o jogo de ida dos playoffs da Champions entre Benfica e Real Madrid. Segundo Vinícius Júnior, o meia argentino Gianluca Prestianni teria proferido ofensas racistas ao longo do segundo tempo da partida.

Por meio das redes sociais, Hamilton publicou uma mensagem direta ao brasileiro: "Estamos com você, Vini Jr.". O piloto britânico é uma das vozes mais ativas no esporte mundial contra o racismo e a discriminação, tema que já pautou diversas manifestações do atleta ao longo de sua carreira.

O episódio em campo

A confusão começou após Vinícius marcar o gol da vitória do Real Madrid. Na sequência, o atacante discutiu com Prestianni, que foi flagrado cobrindo a boca enquanto falava, gesto comum entre jogadores que tentam evitar leitura labial. O brasileiro, então, dirigiu-se à arbitragem para relatar o ocorrido.

O árbitro aplicou o protocolo antirracismo previsto pelas entidades internacionais do futebol. O procedimento inclui sinalização específica em campo e comunicação nos telões do estádio, alertando para a possibilidade de interrupção da partida caso as ofensas persistam.

O protocolo antirracismo

O mecanismo é dividido em três etapas. Na primeira, o árbitro avalia a denúncia ou constata a conduta discriminatória e decide se interrompe temporariamente o jogo. Nessa fase, o público é informado sobre o incidente, e há um alerta formal de que a partida poderá ser suspensa.

Caso os ataques continuem, o árbitro pode determinar nova paralisação e, em último caso, encerrar definitivamente o confronto. Todas as ocorrências são registradas na súmula oficial, documento que embasa eventuais processos disciplinares e sanções posteriores.

O episódio reacende o debate sobre racismo no futebol europeu e amplia a rede de apoio a Vinícius Júnior, que tem denunciado reiteradamente casos de discriminação ao longo de sua trajetória internacional.