Hamilton vence no Bahrein em corrida marcada por acidente com explosão (vídeo)

Agência Brasil - Lewis Hamilton conquistou a 95ª vitória na carreira, 11ª na temporada, ao cruzar a linha de chegada do GP do Bahrein, neste domingo (29). O britânico liderou a prova de ponta a ponta e não sofreu ameaças. Os dois carros da RBR completaram o pódio, com Max Verstappen em segundo e Alexander Albon chegando na terceira posição.

Apesar da conquista aparentemente tranquila do heptacampeão, a corrida foi marcada pelo forte acidente de Romain Grosjean. Logo na primeira volta, o piloto da Haas perdeu o controle do carro, tocou na AlphaTauri do russo Daniil Kvyat e bateu em cheio na barreira de proteção.

Vei, OQ FOI ISSO!? 29 segundos dentro do fogo.

O Grosjean saiu vivo por pouco mds pic.twitter.com/0QTaJxz4jt November 29, 2020

A Haas de Grosjean explodiu com o choque. Após ter ficado 29 segundos entre as chamas, o piloto conseguiu sair consciente do cockpit. Apesar da batida assustadora, as informações oficiais são de que, inicialmente, Grosjean não sofreu ferimentos graves. O francês foi levado ao centro médico do autódromo e depois transferido de helicóptero para um hospital próximo.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Segundo acidente

O GP do Barein foi reiniciado depois de mais de 1h20min de paralisação para o conserto da barreira de proteção, que ficou completamente destruída. Na nova largada, outro acidente, e novamente envolvendo Daniil Kvyat. O russo acabou tocando o carro de Lance Stroll, que capotou na pista e ficou de cabeça para baixo. O piloto canadense saiu rastejando do cockpit sem maiores problemas.

Após o segundo acidente, Hamilton não teve dificuldade de vencer mais uma prova em sua carreira. O britânico analisou a corrida.

“Fisicamente, a corrida foi muito exigente. Max teve muita velocidade hoje. Eu definitivamente estava sentindo isso. Sou imensamente grato à equipe. Que privilégio obter outro resultado como este”.

Com o resultado, Hamilton alcançou 332 pontos na classificação geral. Valtteri Bottas, também da Mercedes, conquistou a oitava posição no GP do Bahrein e continua em segundo, com 201 pontos. Max Verstappen aparece em terceiro na classificação geral, com 189 pontos, encostando no finlandês.

A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana, novamente no Bahrein, para a disputa do GP de Sakhir.

O conhecimento liberta. Saiba mais