Havan é a nova patrocinadora do Flamengo

A empresa do empresário bolsonarista Luciano Hang estampará sua marca na manga das camisas da equipe rubro-negra até o final desta temporada

247 - O Flamengo acertou com a empresa Havan, do setor varejista, para ser a patrocinadora do clube. A empresa estampará sua marca na manga das camisas da equipe rubro-negra até o final desta temporada.

Atualmente, o uniforme do Flamengo conta com os seguintes patrocinadores: Mercado Livre, Total, BRB, Sportbet e Moss.

De acordo com o Lance.com, o clube projetou faturar R$ 149 milhões nesta temporada, o que representa um aumento de R$ 43 milhões na comparação com o ano passado.

Torcendo por uma novidade que vai dar pano pra manga 😏🤞🏼 — Havan (@havanoficial) May 10, 2021

