Hebert Conceição vence cazaque e garante medalha no boxe para o Brasil em Tóquio

O brasileiro Hebert Conceição venceu Abilkhan Amankul, do Casaquistão, e garantiu, ao menos, a medalha de bronze porque não há disputa de bronze no boxe - os dois derrotados na semifinal sobem no pódio edit

247 - O brasileiro Hebert Conceição venceu, neste domingo (31), o Abilkhan Amankul, do Casaquistão, nas quartas de final da categoria até 75kg do boxe nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com o resultado, ele garantiu, ao menos, a medalha de bronze porque não há disputa de bronze no boxe - os dois derrotados na semifinal sobem no pódio. O placar dos árbitros foi de 3x2. Agora, Conceição enfrentará na semifinal Gleb Bakshi, do Comitê Olímpico Russo.

"É uma sensação incrível escrever o nome na história do esporte brasileiro, eu que sempre sonhei com esse momento. Só tenho a agradecer, apesar de lutar sozinho, tem muitas pessoas que estão comigo nessa. Agora é manter o foco porque ainda tem mais duas lutas para mudar a cor da medalha", disse. O relato foi publicado pelo Globo Esporte.

No primeiro round, o Brasil ganhou de 10x9 para três árbitros e o cazaque foi declarado vencedor por dois juízes. No segundo round, Amankul agrediu mais. No fim do round, um árbitro dava 20 a 18 para o brasileiro, outro 20 a 18 para o cazaque, e três 19 x 19.

PUBLICIDADE

No último assalto, Conceição começou mais agressivo. O resultado ficou na mão dos árbitros que, por decisão dividida, deram a vitória ao brasileiro.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.