Hélio Lopes envia ofício à CBF reivindicando participação de Neymar na Copa

247 - O deputado federal bolsonarista Hélio Lopes (PL-RR) enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo a convocação de Neymar Jr. para a Copa do Mundo de 2026. O parlamentar argumenta que o atacante do Santos simboliza a paixão de milhões de brasileiros pela Seleção Brasileira.

As informações são do Metrópoles. No documento encaminhado à CBF, Hélio Lopes afirma que Neymar “não é apenas um jogador”, mas “o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores”.

Segundo o deputado, a solicitação foi motivada por manifestações de torcedores de diferentes regiões do país, que defendem a presença do camisa 10 na competição. A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre junho e julho.

Apesar do pedido, o parlamentar afirmou no ofício que não pretende interferir nas escolhas da comissão técnica da Seleção Brasileira. “Importante destacar que este ofício não possui qualquer intenção de interferência técnica nas decisões da comissão técnica da seleção brasileira, cuja autonomia deve ser integralmente respeitada”, diz trecho do documento.