Homem é morto a tiros após Palmeiras perder final para o Chelsea

Reuters - Um homem foi morto a tiros no sábado após uma confusão entre os torcedores do Palmeiras que assistiram seu time perder para o Chelsea na final do Mundial de Clubes da Fifa, informou a polícia brasileira.

O homem, que a polícia disse ser um guarda penitenciário de folga, foi baleado do lado de fora do estádio do Palmeiras, em São Paulo, onde milhares de torcedores se reuniram para assistir à partida em telões.

O Chelsea venceu o campeão da Libertadores por 2 a 1 após prorrogação no jogo em Abu Dhabi.

"Houve alguns focos de briga entre torcedores, que desencadearam tumulto e um homem foi baleado", disse um comunicado da Secretária de Segurança Pública paulista.

A tropa de choque usou gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar a multidão. Um homem foi preso, segundo o comunicado.

As imagens serão analisadas para identificar outros envolvidos nos distúrbios, disse a polícia. As forças policiais permanecem na área monitorando para evitar novos distúrbios.

O Palmeiras pretendia vencer o torneio anual pela primeira vez e se juntar aos rivais estaduais Corinthians, Santos e São Paulo, que conquistaram o troféu disputado entre os principais clubes do mundo.

