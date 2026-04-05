Hugo Calderano perde na semifinal e fica com bronze na Copa do Mundo de tênis de mesa

247 - O brasileiro Hugo Calderano foi derrotado na semifinal da Copa do Mundo de tênis de mesa 2026 e ficou com a medalha de bronze. A informação foi publicada originalmente pelo jornal O Globo. Atual campeão do torneio, o atleta não conseguiu repetir o desempenho da edição anterior e acabou superado pelo chinês Wang Chuqin.

A partida foi disputada em Macau, na China, na madrugada deste domingo (5), no horário de Brasília. Calderano perdeu por 4 sets a 1, com parciais de 11-7, 11-3, 11-7, 6-11 e 12-10. O chinês teve atuação dominante durante quase todo o confronto, controlando o ritmo e evitando qualquer reação consistente do brasileiro.

Mesmo com a derrota, Calderano encerra sua participação com o bronze, repetindo uma campanha de destaque em uma das competições mais importantes do circuito internacional de tênis de mesa. No ano passado, ele havia feito história ao conquistar o título e se tornar o primeiro atleta fora da Ásia ou da Europa a vencer a Copa do Mundo.

Com o resultado, Wang Chuqin avança à final, onde enfrentará o japonês Sora Matsushima. Ambos disputarão pela primeira vez a decisão do torneio. Enquanto o chinês busca seu primeiro título mundial, Matsushima tenta se tornar o primeiro japonês campeão da competição, após o vice de Tomokazu Harimoto em 2019.

A Copa do Mundo de tênis de mesa é um dos eventos mais relevantes da modalidade e concede 1.500 pontos ao campeão no ranking mundial, fator decisivo para a corrida por posições de destaque no cenário internacional.