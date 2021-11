Íbis, 'o pior time do mundo', pode ser campeão em Pernambuco

Clube pode voltar à primeira divisão do Campeonato Pernambucano e até ser o campeão da segunda divisão estadual, caso vença ou empate com o Petrolina no próximo domingo (14) edit

247 - O Íbis, considerado o “pior time do mundo”, está prestes a voltar à primeira divisão do Campeonato Pernambucano e pode até ser o campeão da segunda divisão estadual, caso vença ou empate com o Petrolina no próximo domingo (14), dia em que fará 83 anos de existência.

Ao todo, três clubes brigam por duas vagas que estão em jogo no quadrangular final da segunda divisão. “O Caruaru City é líder empatado com quatro pontos com o Íbis, que enfrenta na última rodada o Petrolina, com apenas três”, destaca o jornal O Estado de S. Paulo.

Caso vença o Petrolina, o ìbis voltará, após 21 anos, à primeira divisão do Pernambucano. Caso perca a partida, o clube precisará contar com a vitória do América sobre o Caruaru City, além de uma combinação no saldo de gols.

“Temos tudo para conseguir a vaga. Faz 20 anos que estamos procurando o acesso. A gente está batendo na trave há alguns anos. Sou muito supersticioso e deixo nas mãos de Deus, mas não fiz promessa caso consiga o acesso. Vamos oferecer um prêmio aos jogadores porque é o mais importante para nós. Se for campeão, será bem-vindo", disse o presidente do Íbis,Ozir Ramos Jr. “Vitória de meio a zero, até se for com gol de mão. Maradona fez assim. Por que a gente não pode fazer também?”, completou.

