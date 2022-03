Imprensa francesa diz que Neymar vai aos treinos no PSG "à beira da embriaguez"

Apoie o 247

Forum - O jornalista Daniel Riolo, do portal fancês RMC Sport, afirmou que o jogador brasileiro Neymar Jr., que atua no Paris Saint Germain, tem se ausentado dos treinos e o acusa até mesmo de aparecer quase bêbado.

“Neymar quase não treina mais, chega em estado deplorável, à beira da embriaguez. É assim, Neymar está em espírito de vingança contra o PSG, há uma ruptura total com o clube e o vestiário", disse ele no programa 'Depois do Pé' do portal.

O jornalista pediu aos dirigentes do PSG que tomem uma decisão sobre o futuro de Neymar que, segundo ele, está causando danos ao clube: “Os torcedores do PSG não dão a mínima para as palhaçadas de Neymar. Deixe-o ir, ele está arruinando o clube. Os torcedores do PSG não se importam que ele não esteja indo bem, por conta de seu documentário na Netflix e tudo o mais. Você tem que assinar o cheque e deixá-lo ir. Ele está causando muitos danos dentro do clube”.

