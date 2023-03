Infantino é reeleito presidente da Fifa, dizendo aos críticos: 'eu amo todos vocês'

Infantino concorreu sem oposição, tornando sua reeleição como chefe do órgão regulador do futebol uma formalidade edit

247 - Gianni Infantino foi reeleito presidente da FIFA durante o 73º Congresso em Kigali na quinta-feira, prometendo receitas recordes no próximo ciclo de quatro anos de US $11 bilhões, enquanto defendia que mais futebol fosse jogado ao redor do mundo.

Infantino concorreu sem oposição, tornando sua reeleição como chefe do órgão regulador do futebol uma formalidade, mesmo que ele não seja universalmente popular entre as associações de membros em meio a controvérsias, incluindo o tratamento de trabalhadores migrantes na preparação para a Copa do Mundo do ano passado no Catar e um plano fracassado de jogar o torneio a cada dois anos.

"É uma honra e um privilégio incríveis, e uma grande responsabilidade", disse Infantino. "Prometo continuar servindo a FIFA e ao futebol ao redor do mundo".

"Para aqueles que me amam, e sei que há muitos, e aqueles que me odeiam... amo todos vocês."

Infantino confirmou que a receita da FIFA atingiu níveis recordes no último ciclo de 2019-22, mas prometeu aumentá-la substancialmente com a expansão dos torneios da Copa do Mundo masculina e feminina e a introdução de uma Copa do Mundo de Clubes de 32 equipes.

"As receitas subiram para um recorde de US$ 7,5 bilhões (até 2022) em um período que foi afetado pela COVID-19. Quando cheguei, as reservas da FIFA estavam em torno de US$ 1 bilhão, hoje estão quase em US$ 4 bilhões", disse Infantino.

"Prometemos novas receitas recordes para o próximo ciclo de US$ 11 bilhões, e a nova Copa do Mundo de Clubes não está incluída nesse valor, então poderia aumentar em alguns bilhões (mais)".

Infantino disse que a FIFA continuará a revisar o sistema de transferências para "melhorar a transparência" e sugeriu que a organização poderia discutir um teto salarial.

"Devemos melhorar nossos regulamentos e os estatutos da FIFA. Continuaremos a evoluir nossos princípios de boa governança e a examinar o sistema de transferência, e talvez discutir para melhorar a transparência das taxas de transferência e salários.

"Pode ser necessário introduzir um teto salarial, temos que pensar como podemos fazer isso. Vamos analisar isso com todos os interessados e ver o que podemos fazer". (Com Reuters).

