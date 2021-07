Infecções diárias de Covid-19 nas Olimpíadas de Tóquio atingiram um recorde

Por Kiyoshi Takenaka e Makiko Yamazaki (Reuters) - Os casos de Covid-19 diariamente relatados na cidade-sede das Olimpíadas, Tóquio, atingiram um recorde de 4.058 no sábado, disse o governo metropolitano, ultrapassando 4.000 pela primeira vez e ofuscando os Jogos.

Os casos em todo o país totalizaram 12.341 até às 18h30, horário local, disse a emissora pública NHK, o maior número já registrado no Japão e um aumento de 15% no dia, ressaltando um rápido aumento nas infecções em todo o país.

Os novos registros vieram um dia depois que o Japão decidiu estender seu estado de emergência para Tóquio até o final de agosto e expandi-lo para três prefeituras próximas a Tóquio e à prefeitura ocidental de Osaka, devido ao recente aumento nas infecções.

Em meio a preocupações cada vez maiores, os organizadores das Olimpíadas disseram no sábado que revogaram o credenciamento de uma pessoa ou pessoa relacionada aos Jogos por deixar a vila dos atletas para passear, uma violação das medidas impostas para manter as Olimpíadas com segurança em meio à pandemia.

Os organizadores não divulgaram quantas pessoas tiveram seu credenciamento revogado ou se a pessoa ou pessoas envolvidas eram atletas, mas a agência de notícias Kyodo informou que foram dois judocas do sexo masculino da Geórgia que tiveram o credenciamento revogado.

A Kyodo citou um porta-voz do comitê olímpico da Geórgia dizendo que os medalhistas de prata Vazha Margvelashvili e Lasha Shavdatuashvili tiveram seu credenciamento retirado após deixar a vila para passear.

