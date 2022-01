Irmão de Djokovic diz: "eles querem capturá-lo e prendê-lo outra vez"

"As pessoas na Austrália estão infelizes porque estiveram trancadas desde o início da pandemia. É claramente política", disse Djordje edit

247 - Djordje, irmão do tenista número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, confirmou nesta segunda-feira (10) que mesmo após vitória na justiça, o tenista pode sim ser deportado da Austrália.

“Eles querem capturá-lo e prendê-lo outra vez”, declarou Djordje em entrevista à TV Prva, da Sérvia.

“Novak está no meio de um furacão político. As pessoas na Austrália estão infelizes porque estiveram trancadas desde o início da pandemia. É claramente política. O que podemos fazer é divulgar nas redes sociais. Ele [Djokovic] está com os advogados para ver quais são suas opções neste momento”, acrescentou.

