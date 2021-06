Jamil Chade: “se a seleção não entrar em campo, entrará para a história”

“Quem insiste em defender que atleta não deva ter posição política ignora —ou opta por ignorar— que essa é a melhor receita para permitir que apenas aqueles que controlam a seleção possam utilizar o símbolo nacional com objetivos políticos”, argumenta o jornalista Jamil Chade edit

247 - O jornalista Jamil Chade, em sua coluna no portal UOL, diz que, “se os jogadores da seleção entrarem em campo vestindo o símbolo nacional e vencerem a Copa América, eles deixarão o torneio com mais uma medalha, um troféu para a sala de exposições da CBF e alguns milhões de dólares. Mas se a opção for por não entrar em campo, entrarão para a história.”

Segundo o jornalista, “nos últimos dias, já ouvi comentários de que, ao se recusarem eventualmente a disputar o torneio, os jogadores estarão politizando a seleção. Quem diz isso parece desconhecer o fato de que é justamente entrando em campo e aceitando um evento extra, num país com quase 500 mil mortos por causa da covid-19, que esses atletas estarão ajudando a politizar a seleção”.

Em sua visão, “ao cantar o hino num estádio brasileiro, serão cúmplices aos olhos do mundo de um governo que abandonou sua função de proteger seus cidadãos. Vendedores de ilusão, charlatões e negacionistas torcem para um evento que possa desviar a atenção de um povo humilhado”.

“Quem insiste em defender que atleta não deva ter posição política ignora —ou opta por ignorar— que essa é a melhor receita para permitir que apenas aqueles que controlam a seleção possam utilizar o símbolo nacional com objetivos políticos”, acrescenta.

